Кюн поддерживает решение об отстранении российских биатлонистов

Член сборной Германии Йоханнес Кюн рассказал, зачем было необходимо отстранение российских биатлонистов.

«Я не знаю, что будет, когда российский спортсмен встретится на трассе с украинским. Они все очень хорошие ребята, но кто знает, что может случиться», - сказал Кюн немецким журналистам.

Напомним, что российские, как и белорусские биатлонисты, отстранены до особого уведомления.

Чтобы компенсировать международные турниры СБР организовал Кубок Содружества, в текущем сезоне прошло два этапа. 23 и 24 декабря биатлонисты из России и Белоруссии будут соревноваться в Рязани.