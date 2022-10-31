Кристина Резцова пропустит предстоящий сезон из-за декрета

Серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр в биатлоне Кристина Резцова пропустит предстоящий сезон.

По информации комментатора Дмитрия Губерниева биатлонистка снова беременна и анонсировал ее интервью по этому поводу.

Напомним, после первых родов Кристина успела провести только один полноценный сезон, в течение которого как раз и выступила на Олимпиаде, выиграв две медали и показав лучшие результаты среди российских женщин.

Губерниев также отметил, что спортсменка выбрала удачное время для рождения второго ребенка, поскольку Россия точно пропустит как минимум один сезон из-за санкций МОК и IBU.