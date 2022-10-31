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Кристина Резцова пропустит предстоящий сезон из-за декрета

Дочь трехкратной олимпийской чемпионки снова беременна.
31 октября 2022 20:36
автор: Александр Шульгин

Серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр в биатлоне Кристина Резцова пропустит предстоящий сезон.

По информации комментатора Дмитрия Губерниева биатлонистка снова беременна и анонсировал ее интервью по этому поводу.

Напомним, после первых родов Кристина успела провести только один полноценный сезон, в течение которого как раз и выступила на Олимпиаде, выиграв две медали и показав лучшие результаты среди российских женщин.

Губерниев также отметил, что спортсменка выбрала удачное время для рождения второго ребенка, поскольку Россия точно пропустит как минимум один сезон из-за санкций МОК и IBU.

источник: Телеграм-канал Дмитрия Губерниева
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Кристина Резцова пропустит предстоящий сезон из-за декрета
Дочь трехкратной олимпийской чемпионки снова беременна.
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