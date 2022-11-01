Самуэльссон сравнил ситуацию с допингом в шведском и российском биатлоне

Шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон прокомментировал ситуацию с допингом среди его соотечественников.

Напомним, что ранее Корделия Мелен Олссон была отстранена от спорта на два года. Она использовала препарат, на который требуется терапевтическое исключение.

«Грустное событие, которое показывает, что нужно больше работать с просвещением в делах о допинге. Но эта спортсменка не выступала на элитном уровне и пыталась прибавить. Видел комментарии россиян и прекрасно понимал, что так и будет, но надо уметь отличать яблоню от груши. Понятно, что это плохо, что теперь появилось дело о допинге в Швеции, в шведском биатлоне», — цитируют Самуэльссона зарубежные СМИ.