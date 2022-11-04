Миронова может пропустить начало сезона из-за проблем со здоровьем

Российская биатлонистка Светлана Миронова призналась, что может пропустить начало сезона из-за проблем со здоровьем.

«После того как я переболела ковидом, а потом и ветряной оспой, я очень быстро вернулась к тренировкам, но организм не был готов к нагрузкам. И спустя пять дней тренировок меня вырубило, если можно так сказать

Я сказала, что так больше не могу, потому что это не закончится, если не выявить причину такого состояния. Тренеры меня в этом поддержали, и я поехала в Москву на обследование в стационар. Там стали понятны некоторые причины такого поведения моего организма. И я поняла, что, если я не дам ему отдохнуть так, как он хочет, я просто закончусь», - приводит слова спортсменки пресс-служба СБР.

Напомним, Миронова серебряным призером Олимпийских игр в Пекине. Биатлонистка завоевала медаль в женской эстафетной гонке.