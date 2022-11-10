Первый этап Кубка IBU отменен из-за нехватки снега в Норвегии

Пресс-служба Международного союза биатлонистов сообщила, что исполком организации принял решение отменить стартовый этап Кубка IBU, который должен был пройти с 24 по 27 ноября в Шушене (Норвегия).

Отмечается, что ранее Федерация биатлона Норвегии проинформировала IBU о невозможности организации соревнований в связи с нехваткой снега.

К слову, второй этап должен пройти с 29 ноября по 4 декабря.

Напомним, что российские спортсмены отстранены от международных соревнований из-за непростой политической ситуации в мире.