Халили выиграл спринт на первом этапе Кубка России в Ханты-Мансийске

Карим Халили стал победителем спринта на первом этапе открытого Кубка России в Ханты-Манскийске.
Он на 18,6 секунды опередил Александра Логинова, ставшего вторым, и на 30,8 - Петра Пащенко, занявшего третье место.
Отметим, что Эдуард Латыпов с двумя промахами на двух огневых рубежах оказался четвертым с отставанием от лидера в 32,6 секунды. Первая тройка обошлась без штрафных кругов.
26 ноября биатлонисты побегут гонку преследования.
Открытый Кубок России по биатлону.
Первый этап. Ханты-Мансийск
Спринт. Мужчины.
1. Карим Халили — 25:18.8 (0 промахов)
2. Александр Логинов — +18.6 (0)
3. Пащенко Петр — +30.8 (0)
4. Эдуард Латыпов — +32.6 (2)
5. Александр Поварницын — +37.2 (1)
6. Роман Сурнев — +37.9 (1)
7. Матвей Елисеев — +42.1 (0)
8. Даниил Серохвостов — +54.0 (2)
9. Кирилл Бажин — +1:05.4 (1)
10. Дмитрий Иванов — +1:08.1 (0)...