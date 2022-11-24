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Победитель первого спринта в сезоне Халили признался, что ему тяжело дался последний круг

Кубок России начался в Ханты-Мансийске.
24 ноября 2022 10:47
автор: Максим Скороходов

Биатлонист Карим Халили дал комментарий после победы в первой гонке Кубка России.

Спортсмены бежали спринт.

«Первые старты всегда даются нелегко в эмоциональном и физическом плане. Рад, что так получилось. Всех поздравляю с началом зимнего биатлонного сезона. Последний круг был очень тяжелый, потому что в такой мороз ты не очень хорошо чувствуешь мышцы и закисление, поэтому на первых двух кругах я шёл быстрее, а на третьем было уже тяжело», - приводит слова Халили «Метарейтинг».

Карим опередил в том числе Александра Логинова, ставшего вторым, и Петра Пащенко, занявшего третье место.

Отметим, что Эдуард Латыпов с двумя промахами на двух огневых рубежах оказался четвертым с отставанием от лидера в 32,6 секунды. Первая тройка обошлась без штрафных кругов.

26 ноября биатлонисты побегут гонку преследования.

источник: «Метарейтинг»
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