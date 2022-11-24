Гореева стала победительницей женского спринта на Кубке России

Анастасия Гореева стала победительницей женского спринта на первом этапе Кубка России по биатлону в Ханты-Мансийске.

Спортсменка преодолела дистанцию за 23 минуты и 30 секунд, не допустив ни одного промаха. Второе место заняла Наталья Гербулова, отставшая на 18,9 секунды с одним промахом. Замкнула тройку сильнейших Виктория Сливко, также один раз промазавшая и уступившая лидеру 24,2 секунды.

В соревнованиях также принимали участие представительоницы Белоруссии, лучшая из которых - Динара Алимбекова заняла шестое место.

Напомним, ранее у мужчин победу одержал Карим Халили.