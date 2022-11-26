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Губерниев: Субботние гонки преследования в Ханты-Мансийске перенесены на воскресенье

Причиной такого решения организаторов стала погода.
26 ноября 2022 08:17
автор: Александр Шульгин

Комментатор Дмитрий Губерниев объявил, что субботние гонки преследования в рамках первого этапа Кубка России по биатлону в Ханты-Мансийске не состоятся и перенесены на воскресенье.

«Итак,биатлонные гонки перенесены на завтра! Эстафет не будет - преследование в воскресенье, старт запланирован на 9 мск,11 по Хантам! Но это неточно», - написал журналист в своем телеграм-канале.

Добавим, что вчера прошли соревнования в спринте. На сегодня были запланированы гонки преследования, а на воскресенье - эстафеты. Однако погода внесла свои коррективы. Днем 24 ноября столбики термометров в столице Югры опустились до отметки -30 градусов по Цельсию.

Напомним, в соревнованиях также принимают участие белорусские спортсмены, которые вместе с российскими отстранены от участия в международных стартах.

источник: Телеграм-канал Дмитрия Губерниева
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Причиной такого решения организаторов стала погода.
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