Губерниев: Субботние гонки преследования в Ханты-Мансийске перенесены на воскресенье

Комментатор Дмитрий Губерниев объявил, что субботние гонки преследования в рамках первого этапа Кубка России по биатлону в Ханты-Мансийске не состоятся и перенесены на воскресенье.

«Итак,биатлонные гонки перенесены на завтра! Эстафет не будет - преследование в воскресенье, старт запланирован на 9 мск,11 по Хантам! Но это неточно», - написал журналист в своем телеграм-канале.

Добавим, что вчера прошли соревнования в спринте. На сегодня были запланированы гонки преследования, а на воскресенье - эстафеты. Однако погода внесла свои коррективы. Днем 24 ноября столбики термометров в столице Югры опустились до отметки -30 градусов по Цельсию.

Напомним, в соревнованиях также принимают участие белорусские спортсмены, которые вместе с российскими отстранены от участия в международных стартах.