Воскресные гонки Кубка России по биатлону отменены из-за морозов

Воскресные гонки первого этапа Кубка России по биатлону в Ханты-Мансийске не состоятся.

Как сообщает в своем телеграм-канале комментатор Дмитрий Губерниев, причиной снова стала погода. В настоящее время столбики термометров в столице Югры опустились почти до отметки -30 градусов.

Напомним, что изначально в субботу должны были пройти гонки преследования, а в воскресенье эстафеты, однако накануне также из-за морозов эстафеты были отменены, а пасьюты перенесены на 27 ноября.

Следующий этап соревнований пройдет неделю спустя в Увате, однако и там есть угроза отмены, поскольку прогнозы синоптиков неутешительны.