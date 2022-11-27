Главный судья этапа Кубка России по биатлону Заикин: Не помню таких морозов в Ханты-Мансийске

Первый этап Кубка России по биатлону в Ханты-Мансийске был отменен из-за морозов. Ситуацию прокомментировал главный судья соревнований Владислав Заикин

«Я проживаю в Ханты-Мансийске с 2008 года, но могу сказать, что на моей памяти такой холодной погоды в конце ноября не было. Да, у нас бывает кратковременное похолодание 17-20 ноября, но, такое, как сейчас, на моей памяти впервые», - цитирует Заикина Telegram-канал Сергея Аверьянова, руководителя пресс-службы Союза биатлонистов России.

«Последние 11 летя проработал здесь в качестве главного судьи на практически всех всероссийских и местных соревнованиях, и за это время мы отменили всего три гонки», - отметил Заикин.