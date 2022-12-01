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Губерниев: женская индивидуальная гонка в рамках Кубка России по биатлону перенесена на пятницу

Погода снова вносит коррективы в соревнования.
01 декабря 2022 09:40
автор: Александр Шульгин

Комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что женская индивидуальная гонка в рамках второго этапа Кубка России в Увате перенесена на пятницу из-за погодных условий.

«Так! Женская гонка перенесена на пятницу! В 11.00 мск старт! Вот оно как!», - написал журналист в своем телеграм-канале.

Также он добавил, что решение по старту мужчин будет принято в 10.00 по московскому времени.

Напомним, что первый этап в Ханты-Мансийске пришлось завершить досрочно в связи с тем, что температура воздуха приближалась к отметке -30. В итоге биатлонисты ограничились только спринтерскими гонками.

источник: Телеграм-канал Дмитрия Губерниева
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