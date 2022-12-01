Губерниев: Мужская индивидуальная гонка в рамках Кубка России по биатлону состоится по расписанию

Комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что мужская индивидуальная гонка в рамках второго этапа Кубка России по биатлону в Увате состоится в 12.00 по московскому времени.

«Итак! Мужская гонка сегодня в 11.50 на Арене! Женская завтра в 10.50 мск!», - написал телеведущий в своем телеграм-канале.

Напомним, что первый этап в Ханты-Мансийске пришлось завершить досрочно в связи с тем, что температура воздуха приближалась к отметке -30. В итоге биатлонисты ограничились только спринтерскими гонками.