Томшин выиграл этап Кубка России по биатлону

Василий Томшин победил в индивидуальной гонке второго этапа Кубка России по биатлону в Увате (Тюменская область).
Из-за сильного мороза организаторы сократили дистанцию мужской гонки с 20 до 15 км, а женскую и вовсе перенесли на пятницу.
Томшин преодолел дистанцию за 42 минуты 9,6 секунды, допустив один промах на четырех огневых рубежах. Второе место у Никиты Поршнева (+0,4 секунды, без промахов), третье – у Ивана Колотова (+8,5 секунды, два промаха).
Второй этап Кубка России продлится до 4 декабря.
источник: «Советский спорт»