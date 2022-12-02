Вирер пошутила о том, что будет лечить насморк водкой

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер в шутку сказала, что будет лечить простуду финской водкой.

Напомним, что первый этап Кубка мира по биатлону проходит в Контиолахти.

«В воскресенье вечером после стартов, это будет хорошей идеей. Это определенно будет приятным времяпрепровождением», - сказала Вирер финским журналисьам.

В первой личной гонке сезона Доротея заняла 38 место, проиграв победителю 4 минуты 29,5 секунды в индивидуальной гонке, правда большую часть отставания - это штрафы за 4 промаха на огневых рубежах. Выиграла шведка Ханна Оберг, допустившая 1 промах.