Женская индивидуальная гонка в рамках Кубка России по биатлону снова перенесена

Женская индивидуальная гонка в рамках второго этапа Кубка России по биатлону снова перенесена.

Старт должен пройти сегодня в 11.00 по московскому времени, однако организаторы приняли решение пока отложить его на час. В настоящее время столбики термометров показывают -26 градусов. По словам комментатора Дмитрия Губерниева, час спустя ожидается максимум -22 градуса.

Напомним, накануне мужская гонка все-таки состоялась, победу в ней одержал Василий Томшин.

Неделей ранее в Ханты-Мансийске морозы также стали причиной значительного сокращения программы стартового этапа соревнований. Вместо шести гонок успели состояться лишь две.