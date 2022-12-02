Женскую индивидуальную гонку в рамках Кубка России по биатлону окончательно отменили

Комментатор Дмитрий Губерниев объявил об отмене женской индивидуальной гонки в рамках второго этапа Кубка России по биатлону.

«Сегодня биатлона не будет! Завтра без изменений ибо станет чуть теплее. Может быть…», - написал журналист в своем телеграм-канале.

Напомним, изначально старт должен был состояться вчера, однако организаторы перенесли его на сегодня. При этом мужчины свою дистанцию все-таки пробежали.

Утром сначала было объявлено о переносе женской гонки на час, однако позже стало известно о ее полной отмене.

Причиной таких решений стали сильные морозы на территории Сибири. В рамках первого этапа Кубка страны неделй ранее также смогли состояться только две гонки из шести запланированных.