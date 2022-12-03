СБР подтвердил, что спринтерские гонки в рамках Кубка России в Увате состоятся

Спринтерские гонки в рамках второго этапа Куба России по биатлону в Увате состоятся.

Об этом сообщил телеграм-канал СБР, отметив, что женщины выйдут на старт в 10.00 по московскому времени, а мужчины - в 12.00.

Напомним, накануне из-за морозов была отменена женская индивидуальная гонка. Мужчины днем ранее успели пробежать свою дистанцию.

В рамках первого этапа соревнований в Ханты-Мансийске успели пройти только две спринтерские гонки, остальные старты были отменены из-за погодных условий, а этап был завершен досрочно.