Русский камерунец рассказал, как ему удалось поменяться футболками с Неймаром: «Я офигел»

Полузащитник сборной Камеруна Гаэль Ондуа рассказал, что сумел обменяться футболками с Неймаром после матча заключительного тура группового этапа ЧМ-2022 против Бразилии.

«Друзья, просто хочу поделиться с вами: я обменялся футболками с Неймаром. Это игрок, которого я очень уважаю! А дело было так. После матча мы разговорились, и он сказал, что смотрел наши последние матчи, что ему понравилось, как я играю, и что он хочет обменяться футболками. Честно, я офигел», - написал футболист в своем телеграм-канале.

Напомним, встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу Камеруна, однако победа не позволила африканцам выйти из группы.

Бразильцы заняли первое место в квартете. Неймар пропускал матч из-за травмы.

Ондуа имеет двойное гражданство: камерунское и российское. Ранее игрок выступал в России, а сейчас защищает цвета немецкого «Ганновера». В первой встрече против Швейцарии Гаэль едва не стал участником громкого скандала, выйдя на поле в бутсах с российским флагом, однако ФИФА оставил этот поступок без внимания.