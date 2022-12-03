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Русский камерунец рассказал, как ему удалось поменяться футболками с Неймаром: «Я офигел»

Африканцы сенсационно обыграли «пентакампеонов».
03 декабря 2022 10:34
автор: Александр Шульгин

Полузащитник сборной Камеруна Гаэль Ондуа рассказал, что сумел обменяться футболками с Неймаром после матча заключительного тура группового этапа ЧМ-2022 против Бразилии.

«Друзья, просто хочу поделиться с вами: я обменялся футболками с Неймаром. Это игрок, которого я очень уважаю! А дело было так. После матча мы разговорились, и он сказал, что смотрел наши последние матчи, что ему понравилось, как я играю, и что он хочет обменяться футболками. Честно, я офигел», - написал футболист в своем телеграм-канале.

Напомним, встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу Камеруна, однако победа не позволила африканцам выйти из группы.

Бразильцы заняли первое место в квартете. Неймар пропускал матч из-за травмы.

Ондуа имеет двойное гражданство: камерунское и российское. Ранее игрок выступал в России, а сейчас защищает цвета немецкого «Ганновера». В первой встрече против Швейцарии Гаэль едва не стал участником громкого скандала, выйдя на поле в бутсах с российским флагом, однако ФИФА оставил этот поступок без внимания.

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