Казакевич выиграла спринт на этапе Кубка России в Увате

Биатлонистка Ирина Казакевич стала победительницей спринтерской гонки в рамках второго этапа Кубка России в Увате.

Спортсменка преодолела дистанцию в 7,5 километров за 24.37.9 минуты, допустив два промаха. Второе место заняла Виктория Сливко, уступившая победительнице 6,5 секунд с чистой стрельбой. Замкнула тройку призеров Тамара Дербушева (+23,5 секунды, ни одного промаха).

Напомним, что о проведении гонки стало известно лишь за час до ее начала, поскольку организаторы реагировали на изменение погодных условий.

Мужчины выйдут на старт в 12.00 по московскому времени.