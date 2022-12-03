Серохвостов выиграл спринтерскую гонку на втором этапе Кубка России по биатлону

Даниил Серохвостов победил в спринтерской гонке на втором этапе Кубка Росссии по биатлону в Увате (Тюменская область).

Он преодолел дистанцию в 10 км за 25 минут 55,2 секунды. Вторым финишировал Иван Колотов, отставший на 12 секунд, третьим стал победитель индивидуальной гонки второго этапа – Василий Томшин (отставание +34 секунды). Все трое сильнейших не допустили промахов на своих огневых рубежах.

Второй этап Кубка России в Увате продлится до 4 декабря и завершится сингл-микстом и смешанной эстафетой.