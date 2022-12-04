World Cup 2022МАРАФОН КАТАР-2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Алимбекова и Смольский выиграли сингл-микст на этапе Кубка России в Увате

Сегодня также состоится смешанная эстафета.
04 декабря 2022 11:30
автор: Александр Поволоцкий

Белорусские биатлонисты Динары Алимбековой и Антона Смольского стали победителями одиночной смешанной эстафеты на втором этапе Кубка России.

Они преодолели дистанцию в Увате за 43 минуты 27,2 секунды. Алимбекова и Смольский на двоих допустили семь промахов и зашли на один штрафной круг.

Второй результат показали Виктория Сливко и Вадим Истамгулов. Они отстали от победителей на 6,7 секунды, допустив шесть промахов.

Тройку призеров замкнула команда Свердловской области - Тамара Дербушева и Кирилл Бажин (+24,3; четыре промаха).

Добавим, что этап завершится 4 декабря смешанной эстафетой.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Алимбекова и Смольский выиграли сингл-микст на этапе Кубка России в Увате
Сегодня также состоится смешанная эстафета.
04.12.2022 11:30
Биатлон
автор: Александр Поволоцкий
Серохвостов выиграл спринтерскую гонку на втором этапе Кубка России по биатлону
Победитель индивидуальной гонки Томшин финишировал третьим.
03.12.2022 13:22
Биатлон
автор: Александр Евграфов
Казакевич выиграла спринт на этапе Кубка России в Увате
Гонка прошла в сильнейший мороз.
03.12.2022 11:13
Биатлон
автор: Александр Шульгин
Русский камерунец рассказал, как ему удалось поменяться футболками с Неймаром: «Я офигел»
Африканцы сенсационно обыграли «пентакампеонов».
03.12.2022 10:34
Биатлон
автор: Александр Шульгин
СБР подтвердил, что спринтерские гонки в рамках Кубка России в Увате состоятся
Погода уже не раз вносила коррективы в расписание соревнований.
03.12.2022 09:09
Биатлон
автор: Александр Шульгин
Женская спринтерская гонка по биатлону перенесена из-за морозов
Ранее организаторы вынуждены были отменить индивидуальную женскую гонку.
02.12.2022 17:14
Биатлон
автор: Александр Евграфов
Женскую индивидуальную гонку в рамках Кубка России по биатлону окончательно отменили
Морозы продолжают вносить коррективы в соревновательный график.
02.12.2022 09:38
Биатлон
автор: Александр Шульгин
Женская индивидуальная гонка в рамках Кубка России по биатлону снова перенесена
Пока старт отложили всего на час из-за морозов.
02.12.2022 08:29
Биатлон
автор: Александр Шульгин
Вирер пошутила о том, что будет лечить насморк водкой
Двукратная обладательница Кубка мира начала новый сезон заболевшей.
02.12.2022 08:17
Биатлон
автор: Максим Скороходов
Томшин выиграл этап Кубка России по биатлону
Из-за сильных морозов организаторы сократили дистанцию гонки.
01.12.2022 14:14
Биатлон
автор: Александр Евграфов
«Усик, ты следующий!» Фьюри выбрал новую жертву после избиения Чисоры
Тайсон Фьюри защитил в Лондоне титул WBC в тяжелом весе в бою против Дерека Чисоры и сразу же бросил вызов Александру Усику.
Капризов — в шаге от нового рекорда, у Овечкина — 1300 матчей! Русские продолжают «взрывать» НХЛ (видео)
Гол и реализованный послематчевый буллит Кирилла Капризова помогли «Миннесоте» вырвать волевую победу у «Анахайма» (5:4), а Александр Овечкин достиг очередной знаковой отметки.
Австралия чуть не спаслась, Месси впервые в жизни забил в плей-офф! Как Аргентина вышла в четвертьфинал ЧМ-2022 (видео)
Сборная Аргентины столкнулась с огромными трудностями в матче 1/8 финала против Австралии (2:1), но заработала путевку в 1/4 финала, где сыграет с Нидерландами.
Месси забил в тысячном матче! Летопись всех голов ЧМ-2022 (видео обновляется)
«Плеймейкер» представляет подборку всех голов проходящего в Катаре чемпионата мира по футболу. Страница обновляется после каждого игрового дня турнира.
«У Месси семь «Золотых мячей». Нужен восьмой!» Иван Игнатьев — о «Локомотиве» и ЧМ-2022
Нападающий «Локомотива» Иван Игнатьев рассказал «Плеймейкеру» о приходе в клуб Михаила Галактионова, своих планах на отпуск и симпатиях на чемпионате мира в Катаре.
Ван Гал — непобедим? Как Нидерланды раскатали США и первыми вышли в четвертьфинал ЧМ-2022
Голландцы победили американцев (3:1) и в 1/8 финала чемпионата мира, а их главный тренер Луи ван Гал продлил свою беспроигрышную серию на мундиалях до 11 матчей.
«Польша вышла из группы — и у нас получилось бы». Сутормин — о «Зените», сборной России и ЧМ-2022
Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин перед жеребьевкой плей-офф Кубка России рассказал «Плеймейкеру» о своих симпатиях на проходящем в Катаре чемпионате мира, вспомнил недавнюю драку со «Спартаком» и порассуждал на тем ухода нашего футбола в Азию.
Ждем полуфинал Валиева — Акатьева? Как в Питере начался чемпионат России по прыжкам
Стартовал первый в истории официальный чемпионат России по прыжкам. В субботу в Санкт-Петербурге состоялись квалификационные раунды и определилась воскресная сетка плей-офф.
Франция – Польша, Англия – Сенегал: расклад и расписание трансляций 1/8 финала ЧМ-2022 04.12.2022
4 декабря на катарские поля выйдут три выдающихся бомбардира современности: Килиан Мбаппе, Роберт Левандовски и Гарри Кейн. «Плеймейкер» анонсирует игры 1/8 финала с участием двух фаворитов чемпионата мира.
«Неубедительные поляки и неуступчивый Сенегал сойдут с дистанции». Прогнозы Булыкина на 1/8 финала ЧМ-2022
Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от очередных матчей 1/8 финала ЧМ-2022: Франция – Польша и Англия – Сенегал.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика