Алимбекова и Смольский выиграли сингл-микст на этапе Кубка России в Увате

Белорусские биатлонисты Динары Алимбековой и Антона Смольского стали победителями одиночной смешанной эстафеты на втором этапе Кубка России.

Они преодолели дистанцию в Увате за 43 минуты 27,2 секунды. Алимбекова и Смольский на двоих допустили семь промахов и зашли на один штрафной круг.

Второй результат показали Виктория Сливко и Вадим Истамгулов. Они отстали от победителей на 6,7 секунды, допустив шесть промахов.

Тройку призеров замкнула команда Свердловской области - Тамара Дербушева и Кирилл Бажин (+24,3; четыре промаха).

Добавим, что этап завершится 4 декабря смешанной эстафетой.