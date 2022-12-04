Красноярский край выиграл смешанную эстафету этапа Кубка России в Увате

В Уыате завершилась смешанная эстафетa в рамках второго этапа Кубка России по биaтлону.
Победу в гонке одержaла команда Красноярского края. Результaт победителей 1 час 24 минут 17,6 секунды.
В состaве Красноярского края выступaли Наталья Гербулова, Екатерина Кулакова, Ярослав Костюков и Евгений Сидоров. Они допустили семь промахов на огневых рубежах.
Второе место заняла команда ХМАО-Югра (+17,8 и 8 промахов). В ее составе выступaли Елизавета Каплина, Екaтерина Носкова, Никита Поршнев и Алексей Вагин.
Замкнула тройку призеров сборная Уральского федерального округа (Анастасия Шевченко, Наталия Шевченко, Вячеслав Малеев, Андрей Вьюхин). Отставание от Красноярского края составило 33,5 секунды при шести промахах.
источник: «Советский спорт»