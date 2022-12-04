Йоханнес Бе выиграл гонку преследования на первом этапе Кубка мира, допустив три промаха

Завершилась мужская гонка преследования в рамках первого этапа Кубка мира по биатлону.

Лучший результат показал норвежец Йоханнес Бе. Он допустил три промаха, из них два на последней стойке. Бе финишировал с результатом 32 минуты 44,4 секунды.

Второе место занял еще один норвежец Стурла Холм Легрейд – (+19,2; два промаха). Тройку лучших замкнул Эмильен Жаклен из Франции (+47,3; два промаха).

Напомним, что российские биатлонисты пропускают международный сезон из-за санкций IBU.