Француженка Симон выиграла гонку преследования на первом этапе Кубка мира по биатлону

Французская биатлониска Жулия Симон выиграла гонку преследования на первом этапе Кубка мира в Контиолахти.

Симон, стартовавшая 16-й с 46-секундным отставанием, не совершила ни одного промаха на огневых рубежах и выиграла у второго места 11,9 секунды.

Его заняла итальянка Доротея Вирер, также обошедшаяся без штрафа.

Третьей стала шведка Эльвира Эберг, она проиграла первому месту 21,7 секунды и допустила один промах.

8 декабря начнется второй этап Кубка мира, который пройдет в Хохфильцене, первой его гонкой будет женский спринт.

Кубок мира по биатлону-2022/23

1-й этап

Контиолахти, Финляндия

Гонка преследования. Женщины

1. Жюли Симон (Франция) — 31.13,3 (0 промахов)

2. Доротея Вирер (Италия) + 11,9 (0)

3. Эльвира Эберг (Швеция) + 21,7 (1)

4. Лиза Виттоцци (Италия) + 26,3 (1)

5. Эмма Лундер (Канада) + 33,2 (1)

6. Каролин Коломбо (Франция) + 53,5 (0)

7. Маркета Давидова (Чехия) + 59,3 (1)

8. Ванесса Фойгт (Германия) + 1.04,6 (1)

9. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) + 1.04,7 (3)

10. Ханна Эберг (Швеция) + 1.15,7 (3)...