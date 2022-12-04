Француженка Симон выиграла гонку преследования на первом этапе Кубка мира по биатлону

Французская биатлониска Жулия Симон выиграла гонку преследования на первом этапе Кубка мира в Контиолахти.
Симон, стартовавшая 16-й с 46-секундным отставанием, не совершила ни одного промаха на огневых рубежах и выиграла у второго места 11,9 секунды.
Его заняла итальянка Доротея Вирер, также обошедшаяся без штрафа.
Третьей стала шведка Эльвира Эберг, она проиграла первому месту 21,7 секунды и допустила один промах.
8 декабря начнется второй этап Кубка мира, который пройдет в Хохфильцене, первой его гонкой будет женский спринт.
Кубок мира по биатлону-2022/23
1-й этап
Контиолахти, Финляндия
Гонка преследования. Женщины
1. Жюли Симон (Франция) — 31.13,3 (0 промахов)
2. Доротея Вирер (Италия) + 11,9 (0)
3. Эльвира Эберг (Швеция) + 21,7 (1)
4. Лиза Виттоцци (Италия) + 26,3 (1)
5. Эмма Лундер (Канада) + 33,2 (1)
6. Каролин Коломбо (Франция) + 53,5 (0)
7. Маркета Давидова (Чехия) + 59,3 (1)
8. Ванесса Фойгт (Германия) + 1.04,6 (1)
9. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) + 1.04,7 (3)
10. Ханна Эберг (Швеция) + 1.15,7 (3)...