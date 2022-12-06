Бьорндален раскритиковал FIS за отсутствие конкуренции у норвежцев

Восьмикратный олимпийский чемпион в биатлоне Уле-Айнар Бьорндален прокомментировал текущее положение дел в лыжных гонках.

«Мне кажется, развитие лыжных гонок идет в совершенно неправильном направлении. Это катастрофа. FIS отвечает за это. Я не уверен, что они вносят такой же вклад, как IBU, и надеюсь, что они придут к тому, что большее количество стран получат реальные инвестиции. Биатлон неслучайно находится там, где он сейчас. Годами поддерживались более слабые страны, и эта поддержка продолжается.

Думаю, ситуация с конкуренцией - это самая большая проблема для лыжных гонок. Все больше стран действительно нуждаются в инвестировании и привлечении новых спортсменов», - приводит слова легендарного биатлониста и неоднократного участника лыжных соревнований скандинавская пресса.

Напомним, по итогам прошедших с начала сезона гонок лишь однажды на подиум забрался спортсмен не из Норвегии.

Российские лыжники и биатлонисты согласно рекомендациям МОК пропускают соревнования, поскольку отстранены от участия в международных стартах.