Латыпов стал победителем мужского спринта на этапе Кубка России в Тюмени

Трехкратный бронзовый призер Олимпийских игр Эдуард Латыпов стал победителем спринтерской гонке на третьем этапе Кубка России по биатлону.

Уфимец быстрее всех преодолел дистанцию в десять километров, совершив один промах. Второе место занял Роман Еремин, уступивший лидеру ровно семь секунд. Замкнул тройку призеров Андрей Вьюхин (+11,8). Все трое совершили по одному промаху.

Даниил Серохвостов финишировал четвертым, Карим Халили - шестым, а Максим Цветков - седьмым. Александру Логинову не удалось попасть в десятку сильнейших.

В 12.00 на старт своей 7,5-километровой гонки выйдут женщины.