Каплина выиграла женский спринт на этапе Кубка России в Тюмени

Елизавета Каплина стала победительницей женской спринтерской гонки в рамках третьего этапа Кубка России по биатлону в Тюмени.
Спортсменка чисто преодолела оба огневых рубежа и привезла 30,6 секунд занявшей второе место представительнице Белоруссии Динаре Алимбековой, допустившей один промах. Замкнула тройку призеров Екатерина Носкова, также отстрелявшая на ноль.
Анастасия Гореева финишировала четвертой, Виктория Сливко - пятой, а Ирина Казакевич - шестой.
Напомним, ранее в аналогичной дисциплине у мужчин победил Эдуард Латыпов.
На субботу запланированы гонки преследования.
источник: «Советский спорт»