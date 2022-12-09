World Cup 2022МАРАФОН КАТАР-2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Йоханнес Бе выиграл спринт на втором этапе Кубка мира по биатлону

Норвежский биатлонист на 43 секунды опередил своего ближайшего преследователя.
09 декабря 2022 17:29
автор: Александр Евграфов

Норвежский биатлонист Йоханнес Бе выиграл 10-километровую спринтерскую гонку на втором этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцине.

Он преодолел дистанцию без промахов на огневых рубежах за 23 минуты и 4 секунды . Вторым финишировал француз Эмильен Жаклен, допустивший один промах и отставший от победителя на 43 секунды. Замкнул тройку лучших еще один норвежский спортсмен Стурла Холм Легрейд (+46,9, 1 промах).

Второй этап Кубка мира продлится до 11 декабря, мужчин ждет еще эстафета 4х7,5 км и гонка преследования на 12,5 км.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Йоханнес Бе выиграл спринт на втором этапе Кубка мира по биатлону
Норвежский биатлонист на 43 секунды опередил своего ближайшего преследователя.
09.12.2022 17:29
Биатлон
автор: Александр Евграфов
Каплина выиграла женский спринт на этапе Кубка России в Тюмени
Ранее Эдуард Латыпов стал сильнейшим у мужчин.
08.12.2022 13:08
Биатлон
автор: Александр Шульгин
Латыпов стал победителем мужского спринта на этапе Кубка России в Тюмени
Уфмец оказался быстрее своих соперников.
08.12.2022 10:08
Биатлон
автор: Александр Шульгин
Бьорндален раскритиковал FIS за отсутствие конкуренции у норвежцев
Биатлонист назвал текущее положение дел в лыжных гонках катастрофой.
06.12.2022 11:14
Биатлон
автор: Александр Шульгин
Француженка Симон выиграла гонку преследования на первом этапе Кубка мира по биатлону
Гонка прошла в Контиолахти.
04.12.2022 17:04
Биатлон
автор: Максим Скороходов
Йоханнес Бе выиграл гонку преследования на первом этапе Кубка мира, допустив три промаха
Соревнования проходят в финском Контиолахти.
04.12.2022 15:17
Биатлон
автор: Александр Поволоцкий
Красноярский край выиграл смешанную эстафету этапа Кубка России в Увате
Следующий этап пройдет в Тюмени.
04.12.2022 14:00
Биатлон
автор: Александр Поволоцкий
Алимбекова и Смольский выиграли сингл-микст на этапе Кубка России в Увате
Сегодня также состоится смешанная эстафета.
04.12.2022 11:30
Биатлон
автор: Александр Поволоцкий
Серохвостов выиграл спринтерскую гонку на втором этапе Кубка России по биатлону
Победитель индивидуальной гонки Томшин финишировал третьим.
03.12.2022 13:22
Биатлон
автор: Александр Евграфов
Казакевич выиграла спринт на этапе Кубка России в Увате
Гонка прошла в сильнейший мороз.
03.12.2022 11:13
Биатлон
автор: Александр Шульгин
«У Марокко и Португалии может быть овертайм, Франция с минимальным счетом победит Англию». Прогнозы Кечинова на ЧМ-2022
Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Валерий Кечинов поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от матчей 1/4 финала ЧМ-2022: Марокко – Португалия и Англия – Франция.
Русский Элвис, «слепая» Туктамышева и «джазмен» Кондратюк. Топ-10 постановок российского сезона
Хит-парад новых программ, подготовленных нашими фигуристами в 2022 году.
Жаль, что без Гусева, зато с огненным полуфиналом Ротенберг — Федоров и Клавой Кокой! Каким будет Матч звезд КХЛ-2022
10 и 11 декабря в Челябинске пройдет праздник российского хоккея, который увенчает 13-й по счету Матч звезд Континентальной хоккейной лиги, не состоявшийся в январе этого года.
Мага Магомедов заберет путевку в финал Гран-при! Расклад и ставки на Bellator 289
В ночь на 10 декабря в Анкасвилле пройдет турнир Bellator, который для российских болельщиков примечателен боем Магомеда Магомедова против Патрика Микса в рамках легчайшей категории.
«Бразильцы забьют больше одного хорватам, голландцы дадут бой, но пропустят от Месси». Прогнозы Булыкина на четвертьфиналы ЧМ-2022
Бывший нападающий сборной России и «Аякса» Дмитрий Булыкин поделился с «Плеймейкером» своими ожиданиями от матчей 1/4 финала ЧМ-2022: Хорватия – Бразилия и Нидерланды – Аргентина.
Марокко – Португалия, Англия – Франция: расклад и расписание трансляций 1/4 финала ЧМ-2022 10.12.2022
10 декабря нас ждет самая громкая четвертьфинальная вывеска чемпионата мира в Катаре. «Плеймейкер» анонсирует игры с участием Килиана Мбаппе, Гарри Кейна и Криштиану Роналду.
Правила жизни Месси, который идет на рекорд чемпионатов мира
В случае победы 9 декабря над Нидерландами в четвертьфинале ЧМ-2022 лидер сборной Аргентины Лионель Мессии практически гарантирует себе сумасшедший рекорд - 26 матчей в финальных стадиях чемпионатов мира. Но в Катар он, конечно, прибыл не за красивыми цифрами, а за титулом.
«Принцип «своих не бросаем» действует!» Что говорят о сенсационном обмене Грайнер на Бута
Обменом века впору называть сделку, совершенную Россией и США, в результате которой в Москву вернется предприниматель Виктор Бут, а в Америку - баскетболистка Бриттни Грайнер.
0,7 грамма гашиша против «тонн оружия». Как Россия обменяла американскую баскетболистку Грайнер на Виктора Бута
Власти России и США произвели обмен знаменитыми заключенными: баскетболистка Бриттни Грайнер возвращается из нашей тюрьмы в Америку, а осужденный за торговлю оружием Виктор Бут – из американской тюрьмы в Россию.
Валиевой — «золото», на «серебро» и «бронзу» претендуют четверо, но не Трусова! Рейтинг фигуристок перед чемпионатом России
Обновленный хит-парад лучших одиночниц страны - по итогам серии Гран-при и в преддверии национального чемпионата, который пройдет в Красноярске с 22 по 25 декабря.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика