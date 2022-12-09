Йоханнес Бе выиграл спринт на втором этапе Кубка мира по биатлону

Норвежский биатлонист Йоханнес Бе выиграл 10-километровую спринтерскую гонку на втором этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцине.

Он преодолел дистанцию без промахов на огневых рубежах за 23 минуты и 4 секунды . Вторым финишировал француз Эмильен Жаклен, допустивший один промах и отставший от победителя на 43 секунды. Замкнул тройку лучших еще один норвежский спортсмен Стурла Холм Легрейд (+46,9, 1 промах).

Второй этап Кубка мира продлится до 11 декабря, мужчин ждет еще эстафета 4х7,5 км и гонка преследования на 12,5 км.