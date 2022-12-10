Халили и Сливко лидируют в общем зачете Кубка России

Обновлены рейтинги Кубка России по биатлону после гонок преследования на третьем этапе.
Среди мужчин лучшим пока является Карим Халили. Победитель гонки преследования имеет в активе 242 очка. Второе место занимает Даниил Серохвостов (216). На третьей позиции располагается Иван Колотов (193 очка).
В женском рейтинги лидирует Виктория Сливко (193). Второе место у Елизаветы Каплиной (191), третье - у Екатерины Носковой (180).
11 декабря в Тюмени пройдут гонки с общего старта.
источник: «Советский спорт»