Серохвостов выиграл масс-старт на этапе Кубка России по биатлону в Тюмени

Даниил Серохвостов стал победителем гонки с общего старта в рамках третьего этапа Кубка России по биатлону в Тюмени.

Спортсмен быстрее всех преодолел дистанцию в десять километров, допустив всего один промах. Второе место с двумя ошибками на огневых рубежах стал Иван Колотов, проигравший Серохвостову 25,2 секунды. Замкнул тройку призеров Карим Халили, также промахнувшийся дважды и уступивший 40,9 секунды.

Отметим, что судьбу бронзовой награды пришлось решать с помощью фотофиниша, который показал, что Халили опередил Эдуарда Латыпова.

В 12.15 на старт выйдут женщины.