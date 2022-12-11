Гореева выиграла женский масс-старт на этапе Кубка России в Тюмени

Анастасия Гореева стала победительницей женского масс-старта в рамках этапа Кубка России по биатлону в Тюмени.

Спортсменка быстрее всех преодолела дистанцию в 12,5 км, выиграв у ближайшей преследовательницы - Тамары Дербушевой всего 1,3 секунды. При этом Гореева совершила два промаха, в том время как Дербушева ошиблась трижды.

Замкнула тройку призеров Виктория Сливко, также допустившая две ошибки на огневых рубежах и уступившая Гореевой 15 секунд ровно.

Напомним, ранее в аналогичной дисциплине у мужчин победу праздновал Даниил Серохвостов.