Даниил Серохвостов: Хейтеры не могут вывести меня из себя

«Мне многие люди пишут, радуются за меня. Не просто с победами поздравляют, а говорят, что им просто нравится смотреть, как я выступаю. Всем не ответишь, конечно, но это всегда очень приятно. Есть у меня и хейтеры. Их меньше, чем тех, кто пишет хорошие вещи, но всё равно они почему-то часто мне попадаются. Но они не могут меня вывести из себя. Я как-то общался с парочкой — они меня заблокировали (улыбается)», — передаёт слова Серохвостова «Чемпионат». Напомним, российские биатлонисты пропускают текущий сезон Кубка мира из-за санкций со стороны Международной федерации биатлона (IBU)