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Французские биатлонистки выиграли эстафету в Хохфильцине

В тройке лучших шведские и итальянские спортсменки.
11 декабря 2022 16:21
автор: Александр Евграфов

Женская сборная Франции по биатлону выиграла эстафету 4х6 км в австрийском Хохфильцине в рамках второго этапа Кубка мира.

В составе победительниц выступили Лу Жанмонно, Анаис Шевалье-Буше, Хлоя Шевалье и Жюлья Симон. Французская команда допустила 4 промаха и преодолела дистанцию за 1 час 14 минут 27,1 секунды.

Вторыми финишировали шведские биатлонистки (отставание - 10,4 секунды; 9 промахов), третьими стали итальянки (+18,5; 4 промаха).

Этап завершится 11 декабря гонкой преследования на 12,5 км у мужчин.

источник: «Советский спорт»
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