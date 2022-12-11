Французские биатлонистки выиграли эстафету в Хохфильцине

Женская сборная Франции по биатлону выиграла эстафету 4х6 км в австрийском Хохфильцине в рамках второго этапа Кубка мира.
В составе победительниц выступили Лу Жанмонно, Анаис Шевалье-Буше, Хлоя Шевалье и Жюлья Симон. Французская команда допустила 4 промаха и преодолела дистанцию за 1 час 14 минут 27,1 секунды.
Вторыми финишировали шведские биатлонистки (отставание - 10,4 секунды; 9 промахов), третьими стали итальянки (+18,5; 4 промаха).
Этап завершится 11 декабря гонкой преследования на 12,5 км у мужчин.
источник: «Советский спорт»