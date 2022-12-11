Французские биатлонистки выиграли эстафету в Хохфильцине

Все смешалось в полутяжелом весе! Как Анкалаеву и Блаховичу засчитали ничью на UFC 282

В Лас-Вегасе состоялся очередной турнир UFC, в главном бою которого поляк Ян Блахович и россиянин Магомед Анкалаев так и не выявили чемпиона в полутяжелом дивизионе.