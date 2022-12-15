Поворницын стал победителем индивидуальной гонки на этапе Кубке России в Уфе

Биатлонист Александр Поварницын выиграл индивидуальную гонку на четвертом этапе Кубка России в Уфе.
Поварницын допустил один промах на четырех огневых рубежах и получил одну штрафную минуту.
Он на 48,6 секунды опередил Эдуарда Латыпова, ставшего вторым и на 1 минуту и 12,9 секунды Ильназа Мухамедзянова, занявшего третье место. Оба спортсмена совершили по два промаха.
17 декабря биатлонисты побегут спринт.
Биатлон.
Кубок России.
4-й этап. Уфа
Индивидуальная гонка. Мужчины.
1. Александр Поварницын – 51.55,9 (1 промах)
2. Эдуард Латыпов +48,9 (2)
3. Ильназ Мухамедзянов +1.12,9 (2)
4. Карим Халили +1.29,2 (1)
5. Кирилл Бажин +1.55,8 (1)
6. Дмитрий Абашев +2.09,4 (1)
7. Андрей Вьюхин +2.17,6 (3)
источник: «Советский спорт»