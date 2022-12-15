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Поворницын стал победителем индивидуальной гонки на этапе Кубке России в Уфе

15 декабря начался 4-й этап.
15 декабря 2022 10:34
автор: Максим Скороходов

Биатлонист Александр Поварницын выиграл индивидуальную гонку на четвертом этапе Кубка России в Уфе.

Поварницын допустил один промах на четырех огневых рубежах и получил одну штрафную минуту.

Он на 48,6 секунды опередил Эдуарда Латыпова, ставшего вторым и на 1 минуту и 12,9 секунды Ильназа Мухамедзянова, занявшего третье место. Оба спортсмена совершили по два промаха.

17 декабря биатлонисты побегут спринт.

Биатлон.

Кубок России.

4-й этап. Уфа

Индивидуальная гонка. Мужчины.

1. Александр Поварницын – 51.55,9 (1 промах)
2. Эдуард Латыпов +48,9 (2)
3. Ильназ Мухамедзянов +1.12,9 (2)
4. Карим Халили +1.29,2 (1)
5. Кирилл Бажин +1.55,8 (1)
6. Дмитрий Абашев +2.09,4 (1)
7. Андрей Вьюхин +2.17,6 (3)

источник: «Советский спорт»
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