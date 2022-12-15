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Норвежец Бе выиграл спринт на третьем этапе Кубка мира по биатлону

В отсутствии россиян норвежские спортсмены продолжают серию побед в турнире.
15 декабря 2022 18:17
автор: Александр Евграфов

Норвежский биатлонист Йоханнес Бе выиграл спринт на третьем этапе Кубка мира в французском Анси.

Он преодолел 10 км за 22 минуты 52,2 секунды, не допустив промахов на двух огневых рубежах. Второе место у его соотечественника Стурлы Легрейда, отстрелявшего без промахов, но отставшего на 17,6 секунды. Замкнул тройку лучших немец Бенедикт Долль, также преодолевший дистанцию без промахов, но с отставанием 38,8 секунды.

Третий этап Кубка мира в Анси продлится до 18 декабря.

В сентябре конгресс международного союза биатлонистов (IBU) оставил в силу отстранение российских и белорусских спортсменов от международных соревнований.

источник: «Советский спорт»
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