Норвежец Бе выиграл спринт на третьем этапе Кубка мира по биатлону

Норвежский биатлонист Йоханнес Бе выиграл спринт на третьем этапе Кубка мира в французском Анси.

Он преодолел 10 км за 22 минуты 52,2 секунды, не допустив промахов на двух огневых рубежах. Второе место у его соотечественника Стурлы Легрейда, отстрелявшего без промахов, но отставшего на 17,6 секунды. Замкнул тройку лучших немец Бенедикт Долль, также преодолевший дистанцию без промахов, но с отставанием 38,8 секунды.

Третий этап Кубка мира в Анси продлится до 18 декабря.

В сентябре конгресс международного союза биатлонистов (IBU) оставил в силу отстранение российских и белорусских спортсменов от международных соревнований.