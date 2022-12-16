Шведская биатлонистка Магнуссон выиграла спринт на 3-м этапе Кубка мира

Шведская биатлонистка Анна Магнуссон стала победительницей спринтерской гонки на третьем этапе Кубка мира во французском Анси.

Она преодолела 7,5-километровую дистанцию за 21 минуту 4,7 секунды, пройдя ее без промахов на огневых рубежах. Ее соотечественница Линн Перссон допустила один промах и отстала на 12,8 секунды. Третье место у немки Дениз Херрман-Вик (+15,2; 1 промах).

17 декабря в Анси состоятся гонки преследования, а сам этап продлится до 18 декабря.

В общем зачете продолжает лидировать француженка Жюлия Симон.

Конгресс Международного союза биатлонистов (IBU) в сентябре продлил отстранение российских и белорусских биатлонистов от международных соревнований.