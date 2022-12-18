Сливко и Гараничев стали победителями сингл-микста на этапе Кубка России по биатлону в Уфе

В Уфе прошла биатлонная гонка в дисциплине сингл-микст в рамках четвертого этапа Кубка России.

Победу одержали Виктория Сливко и Евгений Гараничев, выступающие за Тюменскую область. Они на двоих использовали четыре дополнительных патрона и не зашли на штрафные круги.

15,7 секунды им проиграли Ирина Казакевич и Александр Поварницын, ставшие вторыми биатлонисты, представляющие Уральский федеральный округ, использовали девять дополнительных патронов и не бежали штрафные круги.

Третье место с отставанием 28,1 секунды от победителя заняли Тамара Дербушева и Кирилл Бажин. Выступающие за Свердловскую область спортсмены допустили пять промахов, которые «закрыли» дополнительными патронами.

18 декабря в рамках четвертого этапа Кубка России пройдет классическая смешанная эстафета. Старт назначен на 12:00 по Москве.