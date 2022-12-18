Норвежские биатлонисты заняли весь пьедестал почета на этапе Кубка мира

Норвежский биатлонист Йоханнес Дале выиграл масс-старт на третьем этапе Кубка мира по биатлону в французском Анси.

Он преодолел 15-километровую дистанцию за 35 минут 05,2 секунды, допустив два промаха. Второе место у его соотечественника Штурла Легрейда, который проиграл победителю всего 0,3 секунды, допустив также 2 промаха. Замкнул тройку лучших Йоханнес Бе, отставший на 10,6 секунды и допустивший три промаха.

Мужская сборная Норвегии забирает все три призовых места во второй гонке подряд.

Этап в Анси завершится 18 декабря.