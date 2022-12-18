Хаузер победила в масс-старте во французском Анси

Австрийка Лиза Тереза Хаузер победила в масс-старте на третьем этапе Кубка мира по биатлону во французском Анси.

Хаузер преодолела дистанцию за 33 минуты 54,1 секунды, допустив один промах на четырех огневых рубежах. Следом расположились лидер зачета Кубка мира француженка Жюлия Симон (+12,3; 2 промаха) и еще одна французская биатлонистка Анаис Шевалье-Буше (+14,3; 1 промах).

Международная федерация федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) продлила отстранение российских и белорусских спортсменов на весь сезон-2022/23 года.