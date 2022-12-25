Российский биатлонист Еремин выиграл масс-старт на 15 км в рамках этапа Кубка Содружества в Рязани

В Рязане завершился масс-старт на 15 км в рамках третьего этапа Кубка Содружества по биатлону.
Его победителем стал представитель России Роман Еремин, не допустивший промахов на четырех огневых рубежах.
Также без ошибок в стрельбе гонку завершил российский биатлонист Василий Томшин, занявший второе место с отставанием в 12,4 сек.
Третьим стал белорус Никита Лобастов, проигравший победителю 19,1 секунды и зашедший на один штрафной круг.
Этап завершится 25 декабря женским масс-стартом, начало которого назначено на 13:00 по Москве.
Кубок Содружества
3-й этап. Рязань
Большой масс-старт. Мужчины
1. Роман Еремин (Россия) - 32.58,2 (0 промахов)
2. Василий Томшин (Россия) + 12,4 (0)
3. Никита Лобастов (Белоруссия) + 19,1 (1)
4. Антон Смольский (Белоруссия) + 31,6 (3)
5. Дмитрий Лазовский (Белоруссия) + 35,7 (3)
6. Карим Халили (Россия) + 37,0 (2)
7. Ильназ Мухамедзянов (Россия) + 44,0 (1)
8. Степан Данилов (Белоруссия) +46,8 (1)
9. Антон Бабиков (Россия) + 56,0 (3)
10. Петр Пащенко (Россия) + 59,1 (3)...