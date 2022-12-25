Белоруска Алимбекова стал победительницей масс-старта на этапе Кубка Содружества в Рязани

Полет Конлана за канаты, триумф Бивола, фиаско Яна и другие главные сенсации 2022 года в боксе и ММА

«Плеймейкер» представляет Топ-10 сенсаций, которые произошли в профессиональном боксе и смешанных единоборствах в уходящем 2022 году.