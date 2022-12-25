Белоруска Алимбекова стал победительницей масс-старта на этапе Кубка Содружества в Рязани

В Рязане завершился женский масс-старт в рамках третьего этапа Кубка Содружества по биатлону.
Его победительницей стала представительница Белоруссии Динара Алимбекова, допустившая один промах на четырех огневых рубежах.
С двумя ошибками в стрельбе гонку завершила российская биатлонистка Виктория Сливко, занявшая второе место с отставанием в 5,6 сек.
Третьей стала еще одна россиянка Тамара Дербушева, проигравшая победительнице 6,1 секунды и зашедшая на два штрафных круга.
Этой гонкой завершился третий этап в Рязани. С 19 по 22 января российские и белорусские биатлонисты будут соревноваться в Раубичах.
Кубок Содружества
3-й этап. Рязань
Масс-старт. Женщины
1. Динара Алимбекова (Белоруссия) - 31.23,5 (1 промах).
2. Виктория Сливко (Россия) +5,6 (2).
3. Тамара Дербушева (Россия) +6,1 (2)...