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Домрачева временно оставила профессию тренера из-за дочери

Спортсменка призналась, что ее семья проживает в Монако.
29 декабря 2022 11:26
автор: Александр Шульгин

Бывшая белорусская биатлонистка Дарья Домрачева рассказала о том, как сейчас живет ее семья и чем спорстменка планирует дальше заниматься.

«Все лето мы с семьей были в Минске, отдыхали после достаточно напряженного периода работы в Китае. Сейчас я посвящаю время семье и своему образованию. Сейчас мы живем в Монако, Ксюша пошла в школу, а это очень важный период в жизни ребенка и всей семьи», - приводит слова Домрачевой пресс-служба Национального олимпийского комитета Белоруссии.

Также Дарья отметила, что сейчас занимается изучением диетологии и нутрициологии, чтобы в дальнейшем реализовать себя как специалист в этих сферах.

Добавим, что Домрачева замужем за восьмикратным олимпийским чемпионом в биатлоне норвежцем Уле-Айнаром Бьорндаленом. Сама белоруска трижды выигрывала золото Игр.

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