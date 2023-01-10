Центр спортивной подготовки сборных команд России, заявил, что Ростовцев был назначен нелегитимно

Центр спортивной подготовки сборных команд России (ЦСП России) объявил, что СБР не инициировал процедуру назначения Павла Ростовцева на должность главного тренера сборной России по биатлону перед тем, как объявить об этом 10 января.

СБР перед тем, как назначить Ростовцева, должен был представить необходимые документы в ЦСП, который потом согласовывает кандидатуру с Министерством спорта Российской Федерации.

«Союз биатлонистов России не предоставил документы кандидата на должность главного тренера спортивной сборной команды России по биатлону на сезон-2022/2023 в ФГБУ «ЦСП», то есть не инициировал процедуру согласования и утверждения кандидатуры.

А, значит, о назначении главного тренера России по биатлону не может быть и речи», - говорится в заявлении ЦСП.

Ранее о том, что СБР не согласовывал кандидатуру Ростовцева сообщал Дмитрий Губерниев.