Ростовцев назначен вице-президентом СБР с функционалом главного тренера

Глава Союза биатлонистов России Виктор Майгуров объявил о новом сотруднике федерации.
Как сообщает пресс-служба СБР, вице-президентом организации по спорту стал Павел Ростовцев. На трехкратного чемпиона мира возложен функционал главного тренера сборной России.
Отметим, что после завершения карьеры биатлониста, Ростовцев работал тренером по стрельбе в женской национальной команде.
Добавим, что 51-летний специалист с декабря 2021 года занимает пост советника губернатора Красноярского края.
источник: «Советский спорт»