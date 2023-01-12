Поварницын выиграл спринт на этапе Кубка России

Александр Поварницын победил в спринтерской гонке пятого этапа Кубка России по биатлону в Демине (Ярославская область).

Дистанцию в 10 км он преодолел за 26 минут 18,9 секунды, допустив два промаха на двух огневых рубежах. Вторым финишировал Петр Пащенко, отстав от победителя на 24,5 секунды и также допустивший два промаха. Третье место у Рустама Каюмова с отставанием 47,0 секунды и трех промахах.

Лидер общего зачета Карим Халили финишировал 14-м. Он допустил три промаха, а его отставание составило 1 минуту 38,7 секунды.

Пятый этап Кубка России завершится 16 января.