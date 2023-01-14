Сборная Норвегии стала победителем женской эстафеты на этапе Кубка мира в Рупольдинге

В немецком Рупольдинге завершилась женская эстафета в рамках пятого этапа Кубка мира по Биатлону.
Победу в ней одержала сборная Норвегии. Она воспользовалась шестью дополнительными патронами.
За норвежцев выступали Каролин Кноттен, Рагнхильд Фемстейневик, Марта Улсбю Ройселанд и Ингрид Тандревольд.
Второе место с отставанием в 15,3 секунды заняли немецкие биатлонистки (использовали 10 доп. патронов), третьими, проиграв победителю 33,4 секунды, стали итальянки (4 патрона).
Отметим, что никто из топ-5 не зашел на штрафные круги.
Этап завершится 15 января двумя масс-стартами.
источник: «Советский спорт»