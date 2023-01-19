Куклина выиграла спринт на этапе Кубка Содружества в Раубичах

Российская биатлонистка Лариса Куклина стала победительницей спринтерской гонки в рамках очередного этапа Кубка Содружества в белорусских Раубичах.

Спортсменка преодолела дистанцию в 7,5 километров за 21.09,6 минуты, не совершив ни одной ошибки на огневых рубежах. Второй финишировала ее соотечественница Наталья Шевченко, уступившая 8,6 секунды при одном промахе.

Замкнула тройку призеров Анастасия Шевченко, отстрелявшая чисто, но проигравшая по дистанции 23,8 секунды.

На 19 января также запланирован старт мужской гонки в аналогичной дисциплине.

Кубок Содружества. Спринт. 7,5 км. Женщины. Раубичи, Беларусь.

1. Лариса Куклина (Россия) — 21.09,6 (0 промахов).

2. Наталия Шевченко (Россия) +8,6 (1 промах).

3. Анастасия Шевченко (Россия) +23,8 (0 промахов).

4. Динара Смольская (Беларусь) +24,4 (2 промаха).

5. Тамара Дербушева (Россия) +40,6 (2 промаха).

6. Ирина Казакевич (Россия) +44,3 (3 промаха).

7. Екатерина Носкова (Россия) +45,9 (2 промаха).

8. Елизавета Каплина (Россия) +47,4 (3 промаха).