Куклина озвучила свои цели на текущий сезон

Российская биатлонистка Лариса Куклина после победы в спринтерской гонке в рамках этапа Кубка Содружества в Раубичах поделилась своими планами на оставшуюся часть текущего сезона.

«В этом сезоне я хочу попробовать принять участие во всех стартах, которые есть в нашем календарном плане. Это чисто мое желание из-за того, что до Нового года ничего не получалось и не было стартов, где я могла бы порадовать сама себя. Думала, что именно через старты буду набирать форму.

Конечно, календарь тяжелый. На некоторые переезды дается два-три дня - даже на Кубках мира такого нет, так что в этом тяжело. Так что если кто-то в этом сезоне выдержит все гонки, я пожму ему руку - это будет подвиг. На данный момент я чувствую, что готова этот подвиг совершить», - приводит слова Куклиной пресс-служба соревнований.

Спортсменка преодолела дистанцию в 7,5 километров за 21.09,6 минуты, не совершив ни одной ошибки на огневых рубежах. Второй финишировала ее соотечественница Наталья Шевченко, уступившая 8,6 секунды при одном промахе.

Замкнула тройку призеров Анастасия Шевченко, отстрелявшая чисто, но проигравшая по дистанции 23,8 секунды.