Лазовский выиграл спринт на этапе Кубка Содружества в Минске, Серохвостов уступил меньше двух секунд

Белорусский биатлонист Дмитрий Лазовский стал победителем спринтерской гонки в рамках очередного этапа Кубка Содружества в Раубичах.

Спортсмен преодолел дистанцию в десять километров за 23.11,7 минут, отстрелявшись на ноль. Вторым с одним промахом финишировал россиянин Даниил Серохвостов, отставший на 1,8 секунды. Замкнул тройку призеров Эдуард Латыпов, промазавший дважды и проигравший победителю 15,1 секунды.

Напомним, днем ранее в аналогичной дисциплине у женщин победа осталась за россиянкой Ларисой Куклиной.

Соревнования продолжатся двумя гонками преследования в субботу, 21 января и масс-стартами в воскресенье, 22 числа.