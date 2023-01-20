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Лазовский выиграл спринт на этапе Кубка Содружества в Минске, Серохвостов уступил меньше двух секунд

Соревнования прошли в Раубичах.
20 января 2023 11:54
автор: Александр Шульгин

Белорусский биатлонист Дмитрий Лазовский стал победителем спринтерской гонки в рамках очередного этапа Кубка Содружества в Раубичах.

Спортсмен преодолел дистанцию в десять километров за 23.11,7 минут, отстрелявшись на ноль. Вторым с одним промахом финишировал россиянин Даниил Серохвостов, отставший на 1,8 секунды. Замкнул тройку призеров Эдуард Латыпов, промазавший дважды и проигравший победителю 15,1 секунды.

Напомним, днем ранее в аналогичной дисциплине у женщин победа осталась за россиянкой Ларисой Куклиной.

Соревнования продолжатся двумя гонками преследования в субботу, 21 января и масс-стартами в воскресенье, 22 числа.

источник: «Советский спорт»
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